Dorpstraat ontoegankelijk op 27 september

Bredene Bouw zwembad valt duurder uit dan gepland met jaarlijkse bijdrage van 1,8 miljoen euro

De bouw van het nieuwe zwembad zal de gemeente de komende 30 jaar volgens de huidige berekening 1,8 miljoen euro per jaar kosten. Aanvankelijk was een uitgave van 1,35 miljoen euro per jaar voorzien maar door de crisis is de kostprijs ondertussen opgelopen. Oppositiepartij Groen maakt zich zorgen over de gevolgen voor het budget van de gemeente.

19 september