Diploma’s Techniekacademie uitgereikt

Plassenda­le chemie site in Oostende geeft inkijk in werking tijdens opendeur­dag op 13 mei

De Plassendale chemie site in Oostende is gekend als één van de historische industriële sites in de regio. Maar waarschijnlijk is het ook wel onbekend wat op het terrein leeft. Daar willen de bedrijven die er te vinden zijn graag verandering in brengen onder het motto ‘beter een goeie buurman, dan een verre vriend’. Hiervoor organiseren ze een opendeurdag op 13 mei en vernieuwen ze hun website zodat mensen gemakkelijk in contact kunnen komen met de bedrijven.