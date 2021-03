Dieven die auto’s kunnen openen met elektronisch apparaat gearresteerd, loodgieter opgelucht: “Al drie keer bestolen in veertien maanden”

Bredene Mysterie rond inbraak in 11 auto’s in Bredene: “Geen enkel voertuig is beschadigd”

24 februari In Bredene zijn in de nacht van maandag op dinsdag diefstallen gepleegd in maar liefst elf geparkeerde voertuigen. “Het bizarre is dat de meeste slachtoffers ervan overtuigd zijn dat ze hun wagen slotvast hebben achtergelaten. Bovendien is er geen schade”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. “Mogelijk gebruikten de inbrekers een soort elektronisch apparaat om de voertuigen te openen.”