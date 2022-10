Dief die gestolen flessen drank doorverkocht aan nachtwinkels krijgt alsnog jaar effectief

De lokale politie Bredene/De Haan werd op 28 februari 2019 ingelicht van een diefstal in de Spar in Bredene. De uitbaatster herkende Vadim P. van gelijkaardige feiten een dag voordien. Een wijkinspecteur verklaarde dat hij de beklaagde een dag eerder had gezien in een nachtwinkel met een rugzak vol drank. Bij een huiszoeking in de Bredense nachtwinkel stelden de agenten vast dat de uitbater twee flessen had aangekocht bij P. De Brusselaar bleek niet aan z’n proefstuk toe. Hij kon in totaal gelinkt worden aan 14 diefstallen van flessen sterke drank en tabak in filialen van Spar, Colruyt, Spegelaere en Aldi in Oostende, Bredene, Middelkerke en Nieuwpoort. Zijn buit verkocht hij telkens door aan nachtwinkels.