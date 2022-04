“Die honden hebben mijn hart gebroken”: bulldogs bijten chihuahua dood voor ogen van baasje Frieda (70), die ondertussen een nieuwe lieveling heeft

Bredene/De Haan“Ik trok nog zo hard ik kon, maar ze waren gewoonweg te sterk.” Tineke, de chihuahua van Frieda Borremans (70), is voor haar ogen doodgebeten door twee Amerikaanse bulldogs. Het kleine hondje had geen schijn van kans. “Ze sliep elke nacht bij mij in mijn armen”, zegt Frieda, die troost zoekt bij haar nieuwe oogappel.