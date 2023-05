Dertig maanden cel voor man die in wagen wordt betrapt met 13-jarig meisje

Populaire leerkracht (27) in cel op verdenking van zedenfei­ten met minderjari­ge leerlinge: “Geruchten deden al tijdje de ronde”

Een 27-jarige leerkracht aardrijkskunde en wiskunde zit in de cel op verdenking van zedenfeiten. Dat bevestigt het parket van Brugge. Het zou onder andere gaan om feiten met een minderjarige leerlinge van het laatste jaar van het secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge, waar de man les geeft. Onderzoek moet uitmaken of er nog meer aan de hand was. “We zijn uiteraard geschrokken”, reageert de schooldirecteur. “Er waren geruchten, maar het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd.”