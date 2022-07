Deel van Bredense strand ontruimd nadat spelende jongen mortier gevonden had: DOVO kwam ter plaatse

Blankenberge Buren bellen brandweer nadat brandalarm afging in apparte­ment: “Ik was erg geschrok­ken en begon rond te kijken of er vlammen waren”

Zondagmorgen ging in een appartement op de 2e verdieping langs de Ruzettelaan in Blankenberge het brandalarm af. Bewoner Jacques Verschueren (71) was in paniek en begon overal rond te kijken. De buren belden de brandweer die snel ter plaatse was maar geen enkele brandhaard kon vaststellen.

11:46