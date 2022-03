“Da’s pas brak”: ‘cool’ bord aan skatepark vraagt jongeren om overlast te beperken

Het skatepark in Bredene bevindt zich in de buurt van een woonwijk. Dat veroorzaakt soms spanningen tussen de buurtbewoners en de jongeren die zich hier komen uitleven. Daar is het gemeentebestuur zich ook van bewust. “Jongeren moeten zichzelf kunnen zijn. Maar het is ook belangrijk dat ze rekening houden met de omgeving. En de meesten begrijpen dit ook wel, hoor”, zegt de schepen. “Met een nieuw bord dat aansluit bij hun taalgebruik willen we hen hiervan bewust maken. Het nieuwe bord is opgesteld in samenspraak met de jeugdraad, de jeugddienst en de opbouwwerkers. De medewerkers van de jeugddienst en onze opbouwwerkers zijn ook geregeld aanwezig.”