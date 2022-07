Celstraf met uitstel voor winkeldief die na z'n vrijlating meteen weer wilde toeslaan

De politie werd op 31 december 2021 opgeroepen voor een winkeldiefstal in de Ici Paris XL in Bredene. Op camerabeelden was te zien hoe de Algerijn Zak A. (20) en de Bredense Nathalie M. (42) drie flesjes parfum stalen. De politie kon A. en M. aantreffen in de nabijgelegen Zeeman. De vrouw had de flesjes parfum nog in haar handtas zitten. Omdat zij een vast adres had, mocht ze beschikken om later verhoord te worden. Zak A. werd meteen gearresteerd. In z’n broek bleken nog drie paar sokken verstopt te zitten, die hij had gestolen in de Zeeman. De Algerijn beweerde nog vergeefs dat het zijn sokken waren.