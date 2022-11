Burgemeester leest voor tijdens Voorleesweek in de bib

Oostende Oostende maakt zich op voor drukke eindejaars­pe­ri­o­de: “Mensen zijn op zoek zijn naar gezellig­heid en warmte om deze donkere dagen door te komen”

Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht zijn in Oostende de voorbereidingswerken gestart voor Winter in Oostende. Vanaf 2 december kun je terecht op de kerstmarkt in het Leopoldpark, het Huis van de Kerstman op het Wapenplein en een inpakbar in het shoppingcentrum. Om te besparen, werd de lichttunnel geschrapt en zal de ijspiste dit jaar kleiner zijn, maar volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is er nog altijd een ruim aanbod.

20 november