Burgemeester Bredene wil proefproject voor statiegeld uitrollen in alle kustgemeenten, maar collega’s zijn niet enthousiast

KustBurgemeester van Bredene Steve Vandenberghe wil na een kleinschalig pilootproject met drie strandbars in zijn eigen gemeente nu ook een statiegeldproject uitrollen aan de kust. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft nochtans al laten weten dat ze voorstander is van een uitrol van een statiegeldsysteem maar dat hierover eerst overleg moet gepleegd worden. Voor Vandenberghe gaat het niet snel genoeg. Enkele van zijn collega-burgemeesters aan de kust schieten het plan al meteen af.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil een systeem van statiegeld uitrollen tegen 2025. Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene en Vlaams parlementslid voor Vooruit vindt dat het allemaal erg lang duurt en komt daarom zelf met een voorstel. “Laten we met de verschillende kustgemeenten samen een groot proefproject statiegeld opstarten en uitproberen. Zo houden we samen onze kust proper”, zegt Vandenberghe. Hij wil niet wachten tot 2025. “Ondertussen blijft het zwerfvuil zich wel opstapelen. We mogen de komende maanden en jaren niet gewoon afwachten. Daarom stel ik voor dat we een groot, gezamenlijk proefproject opstarten in al onze kustgemeenten. Ik roep hen dus op om samen rond te tafel te zitten zodat we het zwerfvuil in onze kustgemeenten collectief kunnen aanpakken.”

Zwerfvuil

Vandenberghe vindt dat Vlaanderen ook andere steden en gemeenten moet aanmoedigen en waar nodig ondersteunen om massaal proefprojecten op te starten. “Ik reken op Vlaanderen om te zorgen voor (financiële) ondersteuning van lokale besturen. Zo kunnen we nu al samen zwerfvuil aanpakken.” Vandenberghe diende eerder deze maand een resolutie in om de lokale besturen te ondersteunen als ze op hun eigen grondgebied al dan niet via proefprojecten een dergelijk statiegeldsysteem ontwikkelen.

Bij buur Oostende is burgemeester Bart Tommelein, die ook in het Vlaams parlement zit, alvast geen voorstander. “Ik heb gezegd dat de regering werk moet maken van een statiegeldsysteem. Ik zie het nut niet om dat enkel aan de kust te doen. Het proefproject dat Bredene opgezet heeft kan je in Oostende zelfs niet doen want hier mag geen plastic gebruikt worden bij de beachbars. Ik denk niet dat het zwerfvuilprobleem enkel kan opgelost worden aan de kust.” Ook Jean-Marie Dedecker uit Middelkerke staat niet te springen. “Ik doe daar niet aan mee. We moeten al genoeg problemen het hoofd bieden.”

