Burgemeester Bredene organiseert Kerstspecial met een 12 uur durende livestream om samen kerst te kunnen vieren met inwoners

BredeneDe burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe zet een eigen 12 uur durende liveshow op poten om enerzijds eenzame inwoners het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn, maar hij wil ook 18.500 euro ophalen of één euro per inwoner van zijn kustgemeente om drie goede doelen te steunen. Het is volgens de burgervader vooral de bedoeling om de Bredenaars zelf in beeld te brengen met interviews, kookmomenten met lokale chefs, sessies van lokale dj’s en filmpjes van de inwoners zelf. Hij zelf is de gastheer samen met zijn gemeenteraadsvoorzitter Kelly Spillier.

Bredene heeft al een lange traditie om op kerstavond senioren uit te nodigen voor een soiree vol lekker eten en muziek. Dat was dit jaar uiteraard niet mogelijk maar ook het alternatief om pakketten tot bij de inwoners te brengen viel in het water door de strenge coronamaatregelen. “We waren een beetje rusteloos. We konden toch niet niets doen”, zegt Steve Vandenberghe. Twee weken geleden ontstond het idee om een livestream op te zetten. “We horen al maanden mensen die zich ongelofelijk alleen voelen. Het is niet ok dat die mensen ook op Kerstmis alleen thuis moeten zitten. We vonden daarom een alternatief om toch samen kerst te vieren, zij het digitaal.”

De burgemeester trekt samen met zijn gemeenteraadsvoorzitter in de studio waar ze 12 mensen zullen uitnodigen voor een gesprek, allemaal Bredenaars met een verhaal. “De liveshow wordt afgewisseld met ook vijf kookmomenten in samenwerking met lokale handelaars. Zij maken bijvoorbeeld iets klaar voor de lunch en terwijl leren mensen de lokale zaken beter kennen. Er zullen ook 5 dj’s telkens 15 minuten muziek draaien. We hebben een volledig draaiboek uitgewerkt om het boeiend te houden. Twee vliegende reporters zullen ook rondtrekken in Bredene en live bij mensen langsgaan. De inwoners zullen ook zelf filmpjes mogen insturen, dat kan gaan over hun kerstboom, beelden van hoe ze gezellig tafelen of andere verhalen”, licht Kelly Spillier toe.

Goede doel

In die 12 uur hoopt de burgemeester ook geld op te halen voor drie goede doelen. “We zullen 200 maaltijden sponsoren voor gezinnen die het moeilijk hebben via vzw Welzijnsschakel De Caproen. We zullen dat bedrag op voorhand al voorschieten. Daarnaast willen we het geld ook gebruiken om laptops te kopen voor kinderen uit onze gemeente die nog altijd lessen moeten missen bij gebrek aan het juiste materiaal. We zullen dit doen via het OCMW en de scholen en we willen ook het Centrum ter preventie van zelfdoding steunen”, zegt Vandenberghe. “We willen hiermee specifiek projecten gericht op jongeren steunen. Ik werk in het onderwijs en wij zijn op dit moment meer psychologen dan lesgevers omdat zoveel jongeren het moeilijk hebben”, vult Spillier nog aan. Doorheen de dag zullen ook de goede doelen aan bod komen en komen er ook nog enkele bekende gasten langs.

Kerstspecial

Het streefdoel is 18.500 euro of 1 euro per inwoner. “Mensen zullen live kunnen volgen hoeveel geld er opgehaald wordt”, legt Attila Dept uit. Hij begeleidt de ganse uitzending met zijn bedrijf Hive. De jonge Bredenaar, die gespecialiseerd is in klank en licht, zag het voorbije jaar heel wat opdrachten in het water vallen. “Ik was onmiddellijk enthousiast om hier aan mee te werken.”

De burgemeester wil het dan ook professioneel aanpakken. “We werken met 20 mensen achter de schermen, weliswaar niet op hetzelfde moment. We moeten immers rekening houden met alle coronamaatregelen. We zullen met drie mensen de technische regie doen en er is een team die tussen de interviews alles zal ontsmetten.”

De uitzending zal op 25 december te volgen zijn via www.kerstpecial.be van 10 tot 22 uur.