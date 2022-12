Broers brengen nieuwe boîte uit met lokale producten

Drie jaar geleden brachten de broers Joppe en Carl de Boîte Locale uit waarbij ze een geschenkdoos vulden met lokale producten. “We zijn in de corona gestart omdat alles gesloten was en we wilden handelaars tot bij de mensen krijgen. Na corona zijn de dozen in trek gebleven en de bedrijven contacteren ons ondertussen zelf om te mogen meedoen”, vertelt Joppe. De geschenkdozen zijn altijd beschikbaar via de webshop, maar voor oudejaar werd nu een nieuwe boîte samengesteld. “We werken met allemaal nieuwe partners uit West-Vlaanderen. Het zijn er 15 in totaal. Het zijn proeverijen van producten die mensen minder goed kennen maar waarvan wij denken dat het zeker de moeite is om te ontdekken. Het is een aperobox die je met familie kan delen en ontdekken. Er zit onder meer drank in, twee droge worsten en noten, een kaarsje, lokale honing van Bredene, koffie. Belangrijk dat er in 1 boîte een gouden ticket zit voor een verblijf bij Les cabanes d’Ostende.”