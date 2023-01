Bredense stemcoach Lies Van Loo begeleidt The Starlings op weg naar Eurosong 23. “Ik hoop dat mensen massaal op hen stemmen”

Lies Van Loo is stem- en zangcoach, Universal Voice Teacher, logopediste, gespecialiseerd in stem, en zelf ook zangeres. Sinds 2011 heeft ze een eigen praktijk in Bredene. Ze begeleidt sprekers en zangers, zowel professionals als amateurs, naar hun ultieme doel. Sinds 2020 mag ze ook The Starlings begeleiden. Zaterdag is dan ook een speciale dag voor haar. “Ik help Kato en Tom met de opwarming van hun stem. Ik hoop dat mensen massaal op hen stemmen zodat ze naar Liverpool kunnen om ons land te vertegenwoordigen tijdens Eurosong”, vertelt Lies. “Ik ben natuurlijk bevooroordeeld”, lacht Lies. “Maar zoals hun liedje vertelt, dit is hun eigen verhaal. Ondanks de laagtes en hoogtes blijven ze positief en doorgaan. Het nummer is heel herkenbaar voor iedereen en het heeft een positieve boodschap. Mensen kunnen daar echt wel kracht uithalen en het is een voorbeeld voor iedereen. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar na een laagte komen er wel terug hoogtes. Ze willen liefde en hoop naar de wereld sturen en dat maakt het extra mooi. Ze zetten zich ook enorm in. Ze pakken alles echt serieus aan en ze willen er staan voor België en dat maakt het verhaal af. En het is natuurlijk een goed nummer.”