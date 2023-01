Bredense Revue nodigde toeschouwers opnieuw uit voor koffie en taart

Oostende Man (30) mastur­beert voor ogen van minderjari­gen: "Hij was zwaar dronken”

Een 30-jarige Marokkaan uit Anderlecht riskeert in de Brugse rechtbank 6 maanden cel voor twee feiten van openbare zedenschennis in Oostende. H.O. masturbeerde op één dag tijd tot twee keer toe in het zicht van minderjarigen. “Hij was zwaar dronken”, pleitte zijn advocaat.

15:09