Bredense Fietsersbond deelt warme chocomelk uit aan kinderen die met de fiets naar school komen

Het bestuur van de Fietsersbond Bredene koos daarom voor de gekende “Choco velo”. Secretaris Eddy De Winter legt uit: “Het is een positieve actie waarbij kinderen en ouders door de leden van de Fietsersbond getrakteerd worden op een warme chocomelk. We willen hen zo aanmoedigen om ook verder in de wintermaanden voor de tweewieler te kiezen.”