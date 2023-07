Bredene vraagt uitbreiding strandposten aan Vlaams minister Zuhal Demir

Nieuwe fietszoek­tocht langs Gistelse kapelle­tjes

Na het succes van de zoektocht ‘Ontdek het houtig erfgoed’ van vorig jaar komt stad Gistel in samenwerking met IOED Polderrand met een nieuwe zoektocht. Zoek de kapellen in Gistel en los de vragen op. De fietszoektocht loopt nog tot 30 september en is gratis.