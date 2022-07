Bredene voert proefproject in met statiegeld aan beachbars. “Gedaan met zwerfvuil op ons strand”

BredeneWie tussen 15 juli en 15 augustus een PET-fles of een blikje koopt aan een van de beachbars in Bredene aan strandpost 1, 2 en 3 zal hierop 0,20 euro statiegeld betalen die ze terugkrijgen wanneer ze het blikje terugbrengen. Het gaat om een proefproject waarmee de kustgemeente het nut van statiegeld wil aantonen om plastic vervuiling tegen te gaan.

De periode werd niet toevallig gekozen. 15 juli tot 15 augustus is de drukste periode aan de kust. “We hebben bewust voor deze periode gekozen omdat er nu enorm veel toeristen naar de kust komen. Het strand ligt er ’s morgens proper bij dankzijn onze diensten, maar ’s avonds zou het strand er op dezelfde manier moeten bijliggen. Dat is weliswaar niet het geval omdat er nog te veel zwerfvuil achtergelaten wordt. Het kost de kustgemeenten handenvol geld om al dat afval op te ruimen. Er moet dus echt wel actie ondernomen worden om het probleem van zwerfvuil aan te pakken. In andere landen is al aangetoond dat statiegeld ervoor kan zorgen dat er dertig tot veertig procent minder afval in de natuur belandt, maar hier in Vlaanderen blijft de regering talmen. Ik ben die stilstand echt wel beu en wil een dossier opbouwen met conclusies uit de praktijk om mee naar het Vlaams parlement te trekken”, vertelt Steve Vandenberghe, die naast burgemeester ook Vlaams Parlementslid is voor Vooruit.

Beachbars

In de praktijk zullen er 10.000 stickers geplakt worden op de blikjes die op de drie plaatsen verkocht worden. Voor die blikjes wordt 20 cent extra gevraagd die de mensen terugkrijgen als ze het blikje terug inleveren. Het aantal werd beperkt om praktische redenen. “We moesten ervoor zorgen dat we ook genoeg stukken van 20 cent hadden om de mensen terug te betalen en dat was niet zo gemakkelijk”, licht Vandenberghe toe. Het aantal blikjes zal dan ook beperkt zijn. In strandpost 1 zijn er sowieso maar twee drankjes die nog een PET-fles of blik verkocht worden. “Wij zijn sowieso al overgeschakeld en zorgen voor zo weinig mogelijk plastic”, vertelt Patrick Kindt. Surfclub Twins steunt het symbolische project wel. “In de praktijk zal de retail mee moeten in het verhaal want 99 procent van de blikjes die je in de duinen terugvindt komen uit de winkel en niet van een beachbar.”

Sensibilisering

Bredene wil vooral tonen dat het systeem werkt. “We kunnen meten hoeveel van de 10.000 stukken zijn teruggebracht. Toeristen uit Duitsland en Nederland zijn dat al gewoon. We laten de strandbars niet over aan hun lot. We hebben grote borden gemaakt waardoor de bezoekers weten waarover het gaat. Op die manier werken we ook sensibilisering. De blikjes worden ook binnengebracht bij de toiletdames om de beacbars zelf niet te overbelasten”, zegt ook schepen van Milieu Kelly Spillier.

Walter Rogiers ruimt regelmatig afval op het strand van Bredene als vrijwilliger bij Proper Strand Lopers, een organisatie die werkt rond zwerfvuil aan de kust. Hij ziet ook in de praktijk dat een groot deel van het achtergelaten zwerfvuil uit flessen en blikjes bestaat. “Het is een mooi project, maar het is nog afwachten wat het effect zal zijn. De vraag is of mensen het zullen terugbrengen voor 20 cent, maar het is een start om iets te doen aan het probleem.”

De Bredense burgemeester wilde eerder al een project rond statiegeld opzetten in Bredene maar dat kwam er uiteindelijk niet. “We zijn al lange tijd aangesloten bij de statiegeldalliantie. Door enkele juridische beperkingen lukte het echter niet om zelf al een project op poten te zetten", besluit Vandenberghe.

