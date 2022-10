Bredene schrapt ijspiste en Bredene Klinkt, maar oppositiepartij Groen is kritisch. “Het gemeentepersoneel mag het weer oplossen”

BredeneBredene heeft ervoor gekozen om de ijspiste en Bredene Klinkt af te schaffen. De gemeente wil zo besparen en zet een alternatief programma op poten met de eigen diensten. Groen Bredene betreurt die beslissing. “Het is pijnlijk dat het schepencollege het gemeentepersoneel met deze extra taken belast in de periode van Kerst en Nieuwjaar.” Volgens schepen Alain Lynneel (Vooruit) wordt het alternatieve programma nog opgemaakt.

De eindejaarsactiviteiten in Bredene waren de voorbije jaren niet altijd een succes, maar vorig jaar was Bredene Klinkt een absoluut schot in de roos. De ijspiste en de optredens wisten telkens veel volk te lokken naar de kustgemeente. Door de energiecrisis besliste nu echter om dat alles te schrappen. De vrijetijdsdiensten van de gemeente zullen in de plaats een alternatief programma uitwerken in het teken van de feestdagen en de kerstvakantie. Groen Bredene stelt zich vragen bij die beslissing. “Natuurlijk zijn wij heel tevreden dat er geen ijspiste komt. Deze ecologische waanzin is al vele jaren een doorn in ons oog. Het is echter niet vanuit de juiste visie dat deze beslissing genomen wordt. Men schrapt de ijspiste louter om te kunnen besparen, niet omdat men duurzamere keuzes wil maken. Het is juist dit gebrek aan visie waardoor het gemeentebestuur zo vaak de mist ingaat”, is de oppositiepartij van mening.

Groen vreest dat dit de voorbode is voor de komende 30 jaar omdat de kosten voor het zwembad, een thema dat ze al eerder hebben aangekaart, zijn gestegen. “Met deze beslissing bespaart de gemeente ogenschijnlijk 57.500 euro. Maar dat is een foute redenering, want het alternatief feestprogramma zal ook geld kosten. En ook de personeelsinzet op die dagen moet in rekening gebracht worden”, zegt Koen Uittenhove. Hij voegt er nog aan toe: “Overigens bewijst de gemeente hier zelf dat gegunde overheidsopdrachten wel degelijk kunnen ingetrokken worden, iets wat wij naar ons hoofd geslingerd kregen als onmogelijk toen we ons voorstel deden om de gunning aan LAGO voor de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad in te trekken”.

Gemeentepersoneel is de dupe

Dat er nu gemeentepersoneel zal ingezet worden om het programma te verzorgen is volgens Groen een probleem. “In het verleden is het steeds een spanningsveld geweest tussen bestuur en personeel over extra prestaties in de eindejaarsperiode op vlak van vrijetijdsactiviteiten. Het gemeentepersoneel mag het nu weer oplossen”, zegt Bruce Verburgh. Groen stelt voor dat de gemeente in de toekomst samenwerkt met handelaars en verenigingen om een programma op poten te zetten.

Besparing

Schepen Alain Lynneel (Vooruit) begrijpt de kritiek niet. “Wij konden toch niet weten dat er een energiecrisis op ons af zou komen. Als je vraagt aan mensen om inspanningen te leveren kan je het toch moeilijk verantwoorden om zelf een ijspiste aan te leggen die enorm veel energie kost. We zijn nu inderdaad met onze eigen diensten aan het bekijken om zelf een programma op te stellen. Bedoeling is om elke dag een activiteit te voorzien, maar we kunnen hierover nog niet communiceren want we zijn er nog volop mee bezig. We zullen hiervoor waarschijnlijk werken met gemeentepersoneel en externen, maar eerst moeten we het programma uitwerken voor we daar beslissingen in kunnen nemen. Sowieso zal dit programma ons een pak minder kosten dan Bredene Klinkt”, zegt Lynneel.

