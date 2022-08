Bredene maakt zich op voor tweede editie van Bredene Festivalt: “Al 7.000 tickets verkocht”

Iedereen snakte naar de eerste regen in lange tijd, maar in Bredene hopen ze dat het komend weekend droog blijft, want dan staat de tweede editie van Bredene Festivalt op de agenda. Het is het grootste evenement dat de kustgemeente deze zomer organiseert. Het evenement is voor het eerst betalend. De gemeente hoopte samen met organisator Groep 24 op 4.000 verkochte tickets per dag. Voor zondag is dat alvast gelukt. Voor zaterdag zijn er op dit moment 3.000 tickets de deur uit. “Dat is iets minder dan we voor ogen hadden, maar we zien dat er nog heel wat mensen last-minute beslissen om af te komen. Mensen wachten het weer af, en daarnaast zijn er veel toeristen die pas de dag zelf beslissen wat ze zullen doen. Er werd een poll gehouden bij de campingbezoekers en 50 procent van de mensen gaf aan nog interesse te hebben om langs te komen. Aan de deur tickets kopen blijft ook steeds mogelijk”, nodigt Pieter De Wulf van Groep 24 uit. De organisatie is tevreden met de ticketverkoop. “We mogen niet vergeten dat het de eerste keer is dat het evenement betalend is. Daarnaast is het ook al het einde van de zomer. Er zijn al veel evenementen gepasseerd aan de kust, denk maar aan de Paulusfeesten, Zomerhit of Tien om te Zien. Als je dan 7.000 mensen kan overtuigen om een ticket te kopen, is dat zeker een succes.”