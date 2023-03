Bredene-Koksijde Classic start vrijdag in Bredene

The Crystal Ship is terug met nieuwe muren én eerste overzichts­ten­toon­stel­ling van Belgische Street Artist Jaune

Van 31 maart tot 8 april organiseert Toerisme Oostende, in samenwerking met All About Things, de achtste editie van The Crystal Ship. Dit jaar zakken zo’n vijftien nationale en internationale street artists af waaronder legendes als Hera, MoMo en Jaune. Op 8 april worden alle werken officieel voorgesteld aan het publiek en worden ze ook opgenomen in het vast parcours met ruim zestig grote en meer dan honderd kleinere werken.