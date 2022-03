Bredene Koksijde Classic komt morgen in 72 landen op de buis. Hier vind je de verkeersmaatregelen

BredeneBredene Koksijde Classic start op vrijdag 18 maart opnieuw in Bredene. Er is dit jaar ook een Youngster Coast Challenge. Omwille van deze wedstrijden worden een aantal verkeersmaatregelen genomen.

25 eliteploegen, met ronkende namen als Tim Merlier en Fabio Jakobsen, staan op vrijdag 18 maart klaar. De Bredene Koksijde Classic wordt live uitgezonden op Sporza en Eurosport. “Daardoor komt die in 72 landen in de huiskamer terecht. Dat betekent toch al snel 3 miljoen kijkers die de wedstrijd live volgen. Het parcours is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Dat was toen een editie zonder publiek. De ploegvoorstelling in het MEC Staf Versluys is trouwens behoorlijk uniek. Karl Vannieuwkerke en Astrid Stockman fleuren het gebeuren op”, licht schepen van Sport Erwin Feys toe.

Youngster Coast Challenge

Er is dit jaar ook een Youngster Coast Challenge. Het is de eerste koers in Europa voor renners onder 23 jaar. Deze jongerenkoers behoort tot de hoogste categorie, de 1.2U. En dus komen er kleppers aan de start. In totaal starten 25 ploegen. De eliterenners starten om 12.10 uur, de beloften U23 al om 11 uur, aan het MEC Staf Versluys.

Omwille van deze wedstrijden worden enkele verkeersmaatregelen genomen. De parkeerstroken langs de Kapelstraat tussen de Klemskerkestraat en de Koningin Astridlaan (Alaska) zijn niet toegankelijk voor regulier parkeren en dit tussen 6 en 15 uur. Doorgaand verkeer in dit gedeelte van de Kapelstraat zal eveneens onmogelijk zijn in beide richtingen. De duur van deze onderbreking is vermoedelijk tussen 10 en 13 uur. Langs het parcours wordt het verkeer tijdelijk opgehouden door de lokale politie/signaalgevers om de wedstrijd veilig te laten verlopen.