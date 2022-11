Bredene is onveilige situaties aan schoolpoort beu en zal strenger optreden

Bredene wil extra inzetten op verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Ze doen dat nu al met brieven aan de ouders, campagneflyers, artikels in het infomagazine en informatieve borden aan de schoolpoort, maar toch is dat niet genoeg om iedereen te bereiken. “Van zodra ik schepen ben geworden wilde ik het thema aanpakken. We krijgen heel wat klachten van ouders dat de politie meer moet optreden. Maar de politie kan niet overal aanwezig zijn en het begint natuurlijk bij de ouders zelf. Het is niet te begrijpen dat sommige mensen nog altijd zo dicht mogelijk bij de school willen rijden. Aan elke schoolpoort zie je hetzelfde probleem. Automobilisten staan verkeerd geparkeerd en blijven te lang staan op de kiss and ride zone Het is niet veilig voor de kinderen die zelfstandig of met de fiets naar school komen. Ik wil niet op mijn geweten dat er ooit een ongeval gebeurt”, zegt schepen Kelly Spillier.

Geen klopjacht

Ook burgemeester Steve Vandenberghe ziet dat er extra acties nodig zijn. “De inspanningen hebben ongetwijfeld al voor een algemene verbetering van de situatie gezorgd, maar in samenwerking met de lokale politie en vooral ook met alle Bredense schooldirecteurs willen we vanaf nu structureel inzetten op een veilig verkeersgedrag rondom de schoolpoort. Want het kan er soms hectisch aan toe gaan. Let wel: de actie is geen klopjacht naar overtreders, maar wel een gerichte campagne in het belang van elke Bredense scholier. Verkeersveiligheid aan de schoolpoort is voor ons een prioriteit”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan.

Ook schepen Spillier ziet geen andere opties meer. “Het is niet leuk om mensen te moeten beboeten, maar we proberen al twee jaar om mensen te sensibiliseren en bij sommige mensen dringt het maar niet door. Wij hebben alle stappen ondernomen die we kunnen doen, maar nu is het genoeg geweest.”

Directeurs

Het gemeentebestuur organiseert de campagne in samenspraak en met de steun van alle Bredense scholen. “Net voor de herfstvakantie hebben we aan alle ouders van de schoolgaande kinderen, via de scholen een brief meegegeven. Deze brief is ondertekend door het gemeentebestuur maar ook door alle schooldirecteurs. We hebben immers regelmatig overleg met de schooldirecties en het is goed dat we de problematiek samen aanpakken”, zegt schepen van onderwijs Kelly Spillier.

