Bredene is Hubert Beuselinck nog lang niet vergeten. Schilderij onthuld voor overleden Rode Kruisvrijwilliger

In januari 2018 werd in Bredene afscheid genomen van Hubert Beuselinck. Ondanks zijn inzet, volharding en strijdlust verloor hij de strijd tegen een slepende ziekte. Dat hij enorm gemist zou worden was toen al duidelijk. Hij was dan ook meer dan vijftig jaar Rode Kruisvrijwilliger en ook meer dan veertig jaar lesgever. Hij gaf met hart en ziel eerstehulp-opleidingen aan inwoners en verenigingen. Zo gaf hij de passie om anderen te helpen door aan heel wat mensen.

Het Rode Kruis zal het werk ophangen in hun lokaal. Sowieso is duidelijk dat Hubert hier een grote indruk heeft nagelaten, want tussen alle posters en foto’s die ophangen in het lokaal hangen heel wat beelden van Hubert. Vijf jaar na zijn overlijden zijn ze hem hier nog lang niet vergeten en dat doet ook weduwe Rita Everaert deugd. “Het is heel mooi, duizendmaal dankuwel. Het is heel en fijn gedaan. Het is Hubert zoals hij was in het dagelijkse leven.” Ook burgemeester Steve Vandenberghe en schepen Alain Lynneel hadden enkel lovende woorden over voor Hubert en haalden herinneringen op aan de voorzitter van de lokale afdeling.