Bredene huldigt carnavalsorde Dunekeuns voor 3x11-jubileum

Met wat coronavertraging kon de orde Dunekeuns zijn jubileum vieren. De vereniging werd in 1987 opgericht onder leiding van Werner Anseeuw. “Het jaarlijkse sprotjesbal was de eerste activiteit. De aanstelling van een prins en prinses carnaval van de Orde van de Dunekeuns is nog zo’n traditie”, zegt schepen van Cultuur Alain Lynneel (Voouit). “In 2011 kwam zustervereniging ‘Bredens Carnaval Comité erbij waar ik persoonlijk mee aan de wieg stond. Jaarlijks trekt de carnavalstoet veel mensen naar onze gemeente. Het gebeuren wordt in de volksmond ‘spekkestoet’ genoemd. 2021 was een donker jaar voor de carnavalsfamilie want het moest afscheid nemen van Werner Anseeuw en Eric Degroote. Dochter Els Anseeuw zet nu de droom van haar papa verder.” Zaterdag organiseerde de Federatie Europese Narren Vlaanderen in Bredene zijn 49ste Feest der Goedgemutsten in het Staf Versluys in Bredene.