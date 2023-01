Bredene hoopt dat bouw zwembad voor de zomer kan starten (en in 2025 kan openen)

De bouw van het nieuwe zwembad in domein Grasduinen is hét grootste van deze legislatuur. Het schepencollege liet eerder al weten dat ze voluit blijven inzetten op dit project ondanks de gestegen kosten door de oorlog in Oekraïne. Volgens burgemeester Steve Vandenberghe is het een belangrijk hefboomproject voor de gemeente. Het zwembaddossier in Bredene zit momenteel in een laatste fase. De provincie moet nog beslissen over de vergunning van het zwembad in domein Grasduinen. Van zodra de vergunning goedgekeurd wordt zal private partner S&R Lago beginnen met de opstart van de werken. Het schepencollege hoopt dan ook dat de werken nog voor de zomer kunnen starten zodat het zwembad in het voorjaar van 2025 zou kunnen opengaan. De gemeente wil vooraf de bewoners van Bredene informeren over de bouw. “Daarom zijn er drie infomomenten ingepland. De eerste is op maandag 13 februari, gevolgd door een infomoment op 23 maart en 28 maart telkens om 19.30 uur in het MEC Staf Versluys. We hebben bewust voor drie momenten gekozen zodat iedereen de kans krijgt om op één van de avonden aanwezig te zijn en vragen te stellen. We willen de inwoners zo veel mogelijk van correcte informatie voorzien", zegt Vandenberghe.