Bredene hoopt dat bouw waterparadijs voor zomer kan starten: “We houden drie infomomenten, zodat alle inwoners aanwezig kunnen zijn”

De bouw van het nieuwe zwembad in domein Grasduinen is hét grootste project van deze legislatuur. Het schepencollege liet eerder al weten dat het er voluit op blijft inzetten, ondanks de gestegen kosten door de oorlog in Oekraïne. Volgens burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) is het een “belangrijk hefboomproject” voor de gemeente.

Het dossier zit momenteel in een laatste fase. De provincie moet nog beslissen over de vergunning van het zwembad in domein Grasduinen. Van zodra de vergunning goedgekeurd wordt, zal private partner S&R Lago beginnen met de opstart van de werken. Het schepencollege hoopt dan ook dat de werken nog voor de zomer kunnen starten, zodat het zwembad in het voorjaar van 2025 zou kunnen opengaan.

Vragen stellen

De gemeente wil alvast vooraf de inwoners van Bredene informeren over de bouw. “Er zijn drie infomomenten ingepland. Het eerste is op maandag 13 februari, gevolgd door één op 23 maart en 28 maart, telkens om 19.30 uur in het MEC Staf Versluys. We hebben bewust voor drie momenten gekozen, zodat iedereen de kans krijgt om op een van de avonden aanwezig te zijn en vragen te stellen. We willen de inwoners zo veel mogelijk correcte informatie geven", zegt Vandenberghe.

Wildwaterbaan, wellness...

Het schepencollege was recent op bezoek in een soortgelijk project van S&R Lago in Sint-Truiden. “Het is belangrijk dat mensen beseffen dat dit veel meer wordt dan enkel een zwembad. Er komt een groot bad van 25 meter met 8 banen waar onder andere de Bredense scholen en verenigingen in terecht kunnen, maar er is ook heel veel ruimte voor extra’s in het zwembad zoals een wildwaterbaan en glijbaan, buitenbad, en een wellnesszone met warme lagune, buitenjacuzzi en sauna”, vertelt burgemeester Steve Vandenberghe.

“Zodra het buiten warm genoeg is, openen het grote sportbad en de speelkreek, een strandmeer waarin creatief in een natuuromgeving gespeeld kan worden. Daarnaast zal het complex onderdak bieden aan Speelpunt, een binnenspeelpark van 350 vierkante meter, een fitness van 520 vierkante meter, padelvelden en een brasserie. Er zal iets zijn voor iedereen. Dit complex moet de ontmoetingsplaats worden voor inwoners en bezoekers”, zegt Vandenberghe.

Inschrijven voor de infomomenten kan via www.bredene.be/lago, via mailadres nieuwzwembad@bredene.be of telefonisch op 059/33.91.95.

