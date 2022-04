Bredene geeft 250 euro voor buurt- en straatfeesten. “We willen de mensen terug uit hun kot halen.”

Het gemeentebestuur kent een toelage toe aan organisatoren van buurt- en straatfeesten waarbij één of meerdere straten besluiten een feest te organiseren. “Vroeger hadden we 20 tot 25 aanvragen per jaar. Door corona is dat stilgevallen. We zullen de mensen aanschrijven die vroeger een feest organiseerden en willen ook anderen motiveren om iets op poten te zetten. Zo’n straatfeest is een goede manier om mensen eens samen te brengen en het samenhorigheidsgevoel te verhogen”, zegt schepen Kelly Spillier. Het is ook de bedoeling om de verschillende organisatoren eens samen te brengen zodat ze inspiratie kunnen opdoen van elkaar.

Voor 1 juni aanvragen

De aanvraag voor zo’n feest moet voor 1 juni gebeuren. En er is ook een handige ‘Buurt- en straatfeestengids’ die een overzicht biedt van de verschillende aspecten die komen kijken bij het organiseren van een buurt- of straatfeest. Deze is te verkrijgen in het gemeentehuis of het MEC Staf Versluys. De toelage kan men aanvragen via het digitaal loket (www.bredene.be) of via een brief/e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Centrumplein 1 - Bredene.