Bredene Festivalt strikt Kool & The Gang, maar is voor het eerst betalend: “Daar kunnen we niet meer aan onderuit”

bredene“Na corona is het niet meer haalbaar om met een gratis festival uit te pakken", zegt schepen van Toerisme Alain Lynneel. Dus wordt Bredene Festivalt deze zomer voor het eerst betalend. Niet getreurd: het nieuwe concept, met onder andere Kool & The Gang, Nederlandstalige namen en een gezinsdag, is méér dan de moeite waard.

Bredene houdt op 20 en 21 augustus opnieuw het festival op Park ‘t Paelsteenveld. Het gemeentebestuur organiseerde in 2019 de eerste editie van Bredene Festivalt in navolging van Afro C, maar kiest na twee coronajaren voor een nieuw concept. Het is niet gemakkelijk om als kleine kustgemeente een eigen festival te organiseren, maar toch wil Bredene er graag mee uitpakken. “Het is enerzijds een goede manier om Bredene bij toeristen op de kaart te zetten, en anderzijds kan je ook iets terugdoen voor je eigen inwoners”, vertelt schepen van Toerisme Alain Lynneel.

Celebration

“Ook voor de lokale economie is het zeker een meerwaarde. We hebben 5.000 kampeerplaatsen. Verder is Bredene Festivalt de enige die Kool & The Gang kon strikken in de Benelux: er zullen zeker bezoekers speciaal naar hier komen om hen aan het werk te zien. De Amerikaanse disco -en funksensatie is dan ook legendarisch met 70 miljoen verkochte albums en wereldhits als Celebration, Jungle Boogie of Get Down On It”, aldus Lynneel. Op zaterdag staat nostalgie centraal met ook nog Queen by Mercury Rising, Bowie Live en Disco Fever.

De Kreuners

Op zondag werd gekozen voor Belgische namen en de focus op families. Zo staat de Ketnetband op de affiche, en kon Bredene Festivalt ook Metejoor, Flip Kowlier, De Kreuners en Discobar Galaxie strikken. “Die dag zal er naast de festivalweide ook een volledig plein met kinderanimatie zijn, waar ze gratis terecht kunnen. Kinderen tot 14 jaar mogen ook gratis binnen.”

Het festival, met een capaciteit van 8.000 bezoekers per dag, is wel voor het eerst betalend. “Dat is iets waar we gewoonweg niet meer onderuit kunnen”, licht schepen Lynneel toe. “De prijzen voor de tent zijn, om maar een voorbeeld te geven, maal 2,5 gegaan. Alles is duurder geworden na corona, waardoor het niet meer haalbaar is om met een gratis festival uit te pakken. We bieden wel Early Birds-tickets aan. Voor de zaterdag betaal je dan 25 euro, voor de zondag 20 euro en voor het hele weekend 40 euro, als je een ticket koopt voor 11 mei. In voorverkoop betaal je 30 euro voor de zaterdag, 25 euro voor de zondag of 50 euro in totaal.”

Tickets zijn te koop via www.bredenefestivalt.be.