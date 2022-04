Bredene Festivalt komt terug en strikt Kool & the Gang voor een exclusief concert

Het is niet gemakkelijk om als kleine kustgemeente een eigen festival te organiseren, maar toch wil Bredene er graag mee uitpakken. “Het is enerzijds een goede manier om Bredene op de kaart te zetten, maar daarnaast kan je ook iets terugdoen naar je eigen inwoners. Ze kunnen in hun eigen gemeente naar een leuk festival en je biedt ook iets aan voor de toeristen die hier zijn. We hebben 5.000 kampeerplaatsen over de deur. Ook voor de lokale economie is het zeker een meerwaarde. We zijn de enige die Kool & The gang konden strikken in de Benelux, er zullen zeker mensen speciaal naar hier komen om hen aan het werk te zien. De Amerikaanse disco -en funksensatie is dan ook legendarisch met 70 miljoen verkochte albums en wereldhits als Celebration, Jungle Boogie of Get down on it”, vertelt schepen van Toerisme Alain Lynneel. Op zaterdag staat nostalgie centraal met ook nog Queen by Mercury Rising, Bowie Live en Disco Fever.