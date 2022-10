Bredene controleert fietsen van leerlingen aan schoolpoort op fietsverlichting. “Wie in orde is krijgt een fluojasje cadeau”

De campagne focust op de zichtbaarheid van fietsers in de donkere dagen. Eerst wordt gesensibiliseerd, nadien volgt een repressieve fase waarbij het niet-gebruiken van de fietsverlichting en technische mankementen aan de fiets centraal staan. De komende maanden zal het gemeentebestuur samen met de lokale politiezone controles op een goede fietsverlichting uitvoeren aan de schoolpoort en er komen ook heel wat controles in de straat. “Voor de campagne hebben we gekozen voor een ludieke slogan in ons lokaal dialect ‘We ZIEN junder gèrn’ (mè lucht en veste an). Herkenbaar en tegelijk willen we de fietsers de boodschap geven dat we hen ook écht graag ZIEN. Dat mag zowel letterlijk als figuurlijk worden genomen, want we zien onze inwoners graag, maar ze moeten ook zorgen dat ze gezien worden in het verkeer. Dat kan enkel als hun fietslicht werkt én ze bij voorkeur een fluo-hesje dragen”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. De campagneborden met reflecterende tekst, krijgen een plaats langs verschillende fietspaden in Bredene.