Bredene bespaart, maar niet op bouw nieuw zwembad. “Dit is een belangrijk hefboomproject voor onze gemeente”

Versleten

“We zien steeds vaker dat het huidige zwembad tot op de draad versleten is. We moeten de deuren onherroepelijk sluiten in 2024 omdat de milieuvergunning dan afloopt. We willen niet dat onze meer dan 1.500 schoolgaande Bredenaars hierdoor in de kou komen te staan. Het nieuwe zwembad zal bovendien een belangrijke recreatieve hefboomfunctie hebben voor zowel eigen inwoners als bezoekers aan onze gemeente. We zullen hierdoor ook extra investeerders kunnen aantrekken. Het klopt dat de kosten gestegen zijn, maar dit hadden we niet kunnen voorzien. We verwachten dat we binnenkort een bouwvergunning verkrijgen van de provincie voor dit project. We plannen in februari of maart hoorzittingen rond dit dossier waarbij we op alle vragen van de inwoners zullen antwoorden”, zegt de burgemeester nog.