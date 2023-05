Bredenaars kunnen bijenvriendelijk bloemenmengsel ophalen

Manu Van Acker verovert radio en televisie, maar Oostende blijft veilige haven: “Met Wim Lybaert had ik meteen connectie, dankzij liefde voor de zee”

Dat Manu Van Acker MNM-dj is, weten we al, maar hij duikt ook steeds vaker op het televisiescherm op, in verschillende programma’s als Café De Mol, Iedereen Beroemd of De Tafel van Vier. De Oostendenaar grijpt elke kans en geniet er met volle teugen van. Hoe beleeft hij dat alles? En waar trekt het kind van de zee het liefst naartoe wanneer zijn drukke agenda hem een bezoekje aan Oostende toelaat?