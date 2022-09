Bouw zwembad valt duurder uit dan gepland met jaarlijkse bijdrage van 1,8 miljoen euro

BredeneDe bouw van het nieuwe zwembad zal de gemeente de komende 30 jaar volgens de huidige berekening 1,8 miljoen euro per jaar kosten. Aanvankelijk was een uitgave van 1,35 miljoen euro per jaar voorzien maar door de crisis is de kostprijs ondertussen opgelopen. Oppositiepartij Groen maakt zich zorgen over de gevolgen voor het budget van de gemeente.

Het zwembaddossier in Bredene zorgt onverwacht nog voor de nodige heibel. Zo stemde oppositiepartij Groen altijd mee in het dossier, maar zeggen ze nu toch ongerust te zijn over het financiële plaatje van het ganse dossier. Zo moet de gemeente volgens de huidige berekeningen de komende 30 jaar 1,8 miljoen euro betalen voor de exploitatie van het zwembad. Oorspronkelijk was er sprake van 1.350.000 euro. Het huidige zwembad kost nu jaarlijks zo'n 600.000 euro maar is versleten. Dat zwembad moet omwille van milieuwetgeving in 2024 verplicht de deuren sluiten. “Het klopt dat de bijdrage die we als gemeente moeten betalen gestegen is. De vorige bijdrage was berekend voor er sprake was van de huidige crisis naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Alle materialen zijn fors duurder geworden. Het zou ook kunnen dat de prijs de komende periode alsnog daalt, we zullen dit pas weten als het gebouw er effectief staat”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Kritiek

Groen Bredene stelt zich vragen bij de hoge kostprijs waar de gemeente de komende 30 jaar mee zal geconfronteerd worden. “We hebben altijd mee gestemd in dit dossier, maar we maken ons toch zorgen over de stijgende kosten”, laat secretaris Bruce Verburgh weten. “De huidige formule zit echt boordevol met bijkomende risico’s, zeker in combinatie met de huidige crisis. In de formule duikt de gemeente onvermijdelijk mee in de exploitatie. En de exploitatierisico’s zijn momenteel toch wel erg groot. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het vinden van goed personeel”, zegt ook voorzitter Lucas Vandendriessche.

Besparen

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) kan de kritiek echter niet smaken. “De oppositie heeft altijd meegestemd in dit dossier. We hebben hen altijd betrokken en ook in de zomer was er een extra gemeenteraad waarbij we de extra kosten en de problemen van de stijgende rente hebben toegelicht. Dat ze nu afkomen met deze kritiek vind ik ongepast en politiek onwaardig. Het dossier is al gegund. We moeten er nu mee verder. Wij zijn ook ongerust, maar we kunnen niet meer terug. Het is niet onze schuld dat er nu een crisis is uitgebroken. Het woonzorgcentrum valt ook 1 miljoen euro duurder uit, wat moeten we doen, onze bewoners op straat gooien? We zijn aan het besparen waar we kunnen en we zullen onder meer voor extra zonnepanelen zorgen om de energiekosten van het nieuwe zwembad nog verder te verlagen”, zegt burgemeester Vandenberghe

Financieel

Bredene heeft het financieel, net als veel andere steden en gemeenten moeilijk. Volgens Groen is de schuldenlast fors gestegen. “In 2017 had Bredene een schuldgraad van 1.256 euro per inwoner. Eind 2021 was dit opgelopen tot 2.218 euro per inwoner. Dat is bijna dubbel zoveel als het Vlaamse gemiddelde.” Burgemeester Steve Vandenberghe beaamt dat het moeilijke tijden zijn. “We zijn bezig om de centen te zoeken om het op te lossen. Heel wat gemeentebesturen moeten nu oplossingen zoeken omdat zowat alle kosten van personeel tot energiekosten fors gestegen zijn”, aldus nog de burgemeester.

