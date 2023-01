Bibliotheek wijzigt openingsuren en breidt collectie uit met gezelschapsspellen

Oostende Oud-burgemees­ter Julien Goekint (93) overleden: “Hij kwam over als een strenge man, maar hij was de gedroomde opa”

Ereburgemeester van Stad Oostende, Julien Goekint, is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij drukte een grote stempel op de stad aan zee tijdens de 17 jaar dat hij burgemeester was. Stad Oostende opent dan ook een digitaal rouwregister. “Een week geleden bleek dat de kanker waar hij enkele jaren geleden al tegen gevochten had, uitgezaaid was. Het is heel snel gegaan", aldus zijn kleinzoon Quinten Goekint.

