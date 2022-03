Bewoner moet even naar hotel na brand tijdens renovatiewerken

Oostende Opvang Oekraïners op de vlucht: eerste gezinnen aangekomen in Oostende, Stad richt een taskforce op

Vorige week lanceerde Stad Oostende een brede oproep naar opvangplaatsen voor Oekraïners op de vlucht. Intussen werden de eerste gezinnen opgevangen in Oostende, zowel in private opvanginitiatieven als in locaties in beheer van de stad. Intussen meldde ook al een honderdtal inwoners zich aan om te helpen. Stad Oostende coördineert alles via een Taskforce die gisteren voor de eerste keer samenkwam.

9 maart