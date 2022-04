Beloftevolle rolstoelatleet Jaan Peene wint belangrijkste sportprijs in Bredene

Als boccia-speler behoort Jaan Peene tot de Belgische top. Hij trok in het najaar naar het Spaanse Sevilla voor het Europees kampioenschap boccia en behaalde daar een goed resultaat. Boccia is een paralympische miksport, verwant aan petanque. Doel van het spel is om je eigen rode of blauwe ballen dichter bij de witte doelbal te plaatsen dan de tegenstander. Jaan is al negen jaar bezig met boccia, waarvan zeven jaar in competitie. Hij hoopt ooit naar de Paralympische Spelen te kunnen gaan. De tweede genomineerde was Kenneth Brouckmeersch die vorig jaar, naast tal van andere duurlopen, de Marathon Des Sables liep. Ook duurloper Steve De Cloedt was genomineerd.