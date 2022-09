Beaufort keert terug in 2024, maar waarschijnlijk zonder Bredene. “We moeten budgettair andere keuzes maken in deze moeilijke tijden”

KustBeaufort, de Kunsttriënnale aan zee, is in 2024 aan de achtste editie toe. Tijdens het overleg van de kustburgemeesters is beslist om de Kunsttriënnale aan zee opnieuw sterk te ondersteunen. Bredene zal dit jaar waarschijnlijk echter niet deelnemen. Burgemeester Steve Vandenberghe vroeg om de editie uit te stellen, maar daar wordt alvast niet op ingegaan.

Ook in 2024 komt de Kunsttriënnale Beaufort terug met hetzelfde succesrecept. “Na ruim 20 jaar is Beaufort een vaste waarde op de hedendaagse kunstkalender. Het kunstproject geeft de Kust een internationale uitstraling en kiest sinds 2003 voor kwalitatieve werken die ook op lange termijn geïntegreerd kunnen worden in de openbare ruimte. Zo bouwen we de Kust op een duurzame wijze uit tot een sterke cultuur-toeristische trekpleister”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Tijdens het kustburgemeesteroverleg van woensdag vroeg burgemeester Steve Vandenberghe nog om de kunsthappening uit te stellen omdat heel wat gemeenten het budgettair lastig hebben. “De stijgende energieprijzen, de inflatie,… zorgen voor een moeilijke budgettaire oefening om het meerjarenplan sluitend te krijgen. “We moeten harde financiële keuzes maken en dan vind ik het onverantwoord om ons in deze economisch zeer moeilijke tijden te engageren voor dit kunstenproject”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. Beaufort moet volgens het Bredense gemeentebestuur helemaal niet verdwijnen. “Maar een uitstel van één of enkele edities dringt zich wel op”, zo vertelde Vandenberghe voor het overleg. Bredene betaalde voor de vorige editie 32.500 euro en voor de volgende in 2024 vraagt Westtoer 45.500 euro, een verhoging met 40 procent. “Westtoer zal ons nu een alternatief voorstel doen dat lager ligt dan 30.000 euro, maar ik weet niet of ik mijn schepencollege zal kunnen overtuigen om dit goed te keuren. Ik vind nu dat er andere prioriteiten zijn. We kunnen het geld beter voor andere projecten gebruiken op dit moment.”

DNA van de kust

Bredene is voorlopig de enige die nu al aangeeft uit deze editie van Beaufort te willen stappen. “Vanuit de kustgemeentes zijn we zeer blij dat de traditie van Beaufort wordt verdergezet. De kunsttriënnale aan zee behoort intussen tot het DNA van de Kust. We slaan samen met de provincie de handen in elkaar om ondanks de moeilijke tijden een sterke editie van Beaufort voor te bereiden tegen 2024”, licht de voorzitter van het kustburgemeestersoverleg Marc Vanden Bussche toe.

Nieuwe curator

Voor deze achtste editie wordt Els Wuyts de nieuwe curator. Wuyts maakte deel uit van het curatorenteam voor Triënnale Brugge 2021 en is betrokken bij HISK / Hoger Instituut voor Schone Kunsten als algemeen coördinator. Naast haar werk als freelance tentoonstellingsmaker aan verschillende projecten rond hedendaagse beeldende kunst is Els Wuyts mede-initiatiefnemer van Salon Blanc in haar thuisbasis Oostende. “Ik heb erg veel zin om aan dit verhaal een achtste laag toe te voegen. Samen met de ervaren ploeg bij Westtoer en de vele partners zal ik heel graag een nieuwe editie van Beaufort voorbereiden en mee vorm geven”, zegt ze zelf. De komende periode wordt achter de schermen intens gewerkt aan de nieuwe editie van Beaufort. De opening is voorzien in maart 2024. De exacte data en artistieke selectie worden later bekend gemaakt. Ondertussen kan het brede publiek ook de 40 kunstwerken ontdekken die deel uit maakten van de voorbije edities en een permanente plek kregen aan de Kust.

