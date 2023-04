Banners waarschuwen automobilisten in schoolomgeving

Stefaan (55) en Véronique (56) staan in top 5 van beste B&B’s in Frankrijk: “Als mensen zeggen dat ze zich hier thuis voelen, zijn wij gelukkig”

Het is ondertussen 12 jaar geleden dat Stefaan Beirens (55) en Véronique Van Vlierberghe (56) samen met hun twee zonen hun bouwbedrijf en leven in De Haan aan de Vlaamse kust achterlieten om een B&B te openen in Zuid-Frankrijk. Het harde werk levert op: ze staan in de top 5 van de beste B&B’s in Frankrijk op Tripadvisor. “Het is niet zo rooskleurig als mensen soms denken, maar het is een ander ritme dan in België.” We kijken binnen.