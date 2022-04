ASSISEN. Solange (79) lag begraven in de duinen terwijl iedereen dacht dat ze in een rusthuis zat: “Frank had haar weggestopt, omdat ze begon te dementeren”

Bredene/Oostende ASSISEN. “Hij dronk nog enkele biertjes na het begraven van z'n moeder”: speurders beschrij­ven emotieloze houding van Frank Pauwels (50) na de feiten

“Hij kwam zeer zakelijk over en was helemaal niet onder de indruk.” Frank Pauwels (50) toonde in z’n verhoren volgens de speurders geen greintje emotie als het over het overlijden van zijn moeder Solange (79) ging. Na het begraven van haar lichaam in de duinen van Oostende, dronk hij zelfs nog enkele blikken bier. “Spijt over de feiten heeft hij nooit getoond.”

