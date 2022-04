ASSISEN. “Frank Pauwels is niet de mister El Sympatico, maar ook niet de beenhouwer van Bredene”: verdediging vraagt herkwalificatie

Bredene/Oostende ASSISEN. “Ik heb geen hulp geboden aan m’n moeder en dat is m’n grootste fout”: Frank Pauwels (50) wordt nogmaals verhoord vlak voor start pleidooien

“Ik ben moe. Het is zwaar geweest. Ik ben aan het wachten op m’n vonnis.” Vlak voor de start van de pleidooien is Frank Pauwels (50) nog een laatste keer verhoord door de voorzitter. De Bredenaar sloeg zowaar zelf aan het pleiten. “Mijn moeder is mogelijk uren later gestorven aan die slag. Ik heb haar geen hulp geboden en dat is mijn grootste fout. Dat is schuldig verzuim, honderd procent.” Vanavond weet Frank Pauwels normaal of hij schuldig is aan oudermoord.

