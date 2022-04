ASSISEN. Frank Pauwels (50) wil z’n verantwoordelijkheid niet ontlopen: “Hij heeft in de gevangenis wel een metamorfose ondergaan”

Bredenaar Frank Pauwels (50) diende z’n moeder Solange Hennaert (79) in september 2016 een fatale vuistslag toe. Hij verwittigde de politie niet, maar besliste haar lichaam te begraven in de duinen van Oostende. Pas 2,5 jaar later kwam de zaak aan het licht toen het slachtoffer haar identiteitskaart maar niet kwam vernieuwen. Al die tijd bleef haar zoon haar pensioen wel opstrijken. Frank Pauwels blijft beweren dat hij z’n moeder niet dood wilde. Het is aan de jury om te oordelen of ze dat verhaal geloven. Lees meer over de oudermoord in ons dossier .

“We zijn hier niet om zand in jullie ogen te strooien.” Nadat procureur-generaal Céline D’havé de akte van beschuldiging had voorgelezen, nam de verdediging van Frank Pauwels (50) een eerste keer het woord. Meester Anthony Mallego sprak de jury toe in naam van zichzelf en z’n confrater Mathieu Langerock. “Frank Pauwels wil z'n verantwoordelijkheid niet ontlopen", klonk het. “Maar één man is verantwoordelijk voor wat hier gebeurd is. Frank Pauwels is ermee akkoord dat het verschrikkelijke feiten zijn.”

Zijn advocaten benadrukten dat Pauwels niet meer dezelfde man is als ten tijde van de feiten. “Er is een groot verschil tussen de Frank Pauwels van toen en die van vandaag. Hij zit intussen drie jaar in de gevangenis van Brugge. Hij heeft daar een metamorfose ondergaan. Het wegvallen van z'n alcoholmisbruik is daar één van de oorzaken van.” Een concreet standpunt over de feiten nam de verdediging nog niet in. “We willen Frank Pauwels hier niet straffeloos laten weggaan. Hij is ermee akkoord dat hij voor de feiten gestraft moet worden. We vragen jullie (de jury, red.) wel om rekening te houden met de omstandigheden. Frank Pauwels hoopt dat hij een correcte en juiste bestraffing krijgt en ooit nog de kans krijgt om in de juiste setting terug te keren naar de maatschappij.” Vrijdagnamiddag wordt Frank Pauwels verhoord door voorzitter Antoon Boyen.