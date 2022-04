ASSISEN. Frank Pauwels (50) wil z’n verantwoordelijkheid niet ontlopen: “Hij heeft in de gevangenis een metamorfose ondergaan”

Bredenaar Frank Pauwels (50) diende z’n moeder Solange Hennaert (79) in september 2016 een fatale vuistslag toe. Hij verwittigde de politie niet, maar besliste haar lichaam te begraven in de duinen van Oostende. Pas 2,5 jaar later kwam de zaak aan het licht toen het slachtoffer haar identiteitskaart maar niet kwam vernieuwen. Al die tijd bleef haar zoon haar pensioen wel opstrijken. Frank Pauwels blijft beweren dat hij z’n moeder niet dood wilde. Het is aan de jury om te oordelen of ze dat verhaal geloven. Lees meer over de oudermoord in ons dossier.