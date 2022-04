ASSISEN. Frank Pauwels (50) krijgt 15 jaar voor dodelijke vuistslag aan z’n moeder Solange (79): “Geen enkele reden die gruwelijk gedrag kan goedpraten”

Bredene/Oostende ASSISEN. Frank Pauwels (50) schuldig aan opzettelij­ke slagen met de dood van z'n moeder Solange (79) tot gevolg: “Hij had niet de intentie om haar te doden”

In het Brugse assisenhof is Frank Pauwels (50) schuldig bevonden aan opzettelijke slagen met de dood van z’n moeder Solange Hennaert (79) tot gevolg. De Bredenaar bracht het slachtoffer in september 2016 om het leven met één vuistslag en begroef haar lichaam in de duinen van Oostende. Volgens de jury had hij echter niet de bedoeling om haar te doden. “Belangrijk voor Frank Pauwels is dat hij niet het etiket van 'moordenaar’ gekregen heeft”, klinkt het bij de verdediging.

27 april