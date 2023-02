Asbest kan voortaan ook thuis opgehaald worden

Op het Bredense recyclagepark kan men al langer hecht gebonden asbest verpakt binnenbrengen. “Maar binnenkort is het dankzij de steun van OVAM ook mogelijk asbestafval te laten ophalen aan huis en dit tegen een sterk gereduceerd tarief”, zegt schepen van milieu Kelly Spillier. Het project kadert in het actieplan van de OVAM om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken. “Inwoners kunnen beroep doen op deze dienstverlening vanaf 1 maart. Ook tweedeverblijvers, jeugdverenigingen en kmo’s komen voor deze ophaling aan huis in aanmerking”, zegt de schepen nog. Landbouwers en scholen kunnen van dit aanbod geen gebruik maken. De Vlaamse regering heeft voor deze doelgroepen een specifiek asbestprotocol.

Het asbesthoudend materiaal zal worden opgehaald in plaat-of kuubzakken. De kuubzak bestaat uit een vast formaat van 90 x 90 x 110 cm. De plaatzakken zijn in 2 formaten te verkrijgen: 310 x 110 x 30 cm en 220x 110 x 30 cm. Alle asbestzakken kan men aankopen via www.ivoo.be/nl/asbest en dit aan 30 euro per stuk. In de aankoopprijs is de ophaalkost inbegrepen. Er geldt een maximum van 5 aangekochte zakken per gezin. Enkel de officiële zakken worden via IVOO opgehaald. Andere zakken worden niet aanvaard of meegenomen door de ophaler.