Appartementsprijzen in Bredene schieten de lucht in

Oostende “Er gaat een bom ontploffen in de toiletten”: casino in Oostende ontruimd na verontrus­tend telefoon­tje

Het casino in Oostende is woensdagavond een tijdje ontruimd na een bommelding. Een anonieme beller waarschuwde dat er een bom zou afgaan in de toiletten. Hij dreigde volgens de politie ook met een gewapende overval. “Er is een onderzoek opgestart naar de afkomst van het telefoontje”, zegt woordvoerder Timmy Van Assche.

10:24