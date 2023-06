Antiquair stemt toe om 4 kunstwerken te verkopen, maar komt nooit met geld over de brug: 3 maanden cel

Meer dan 80 gezinsacti­vi­tei­ten deze zomer in Mariakerke: “Ga op avontuur met het nieuwe doeboek van Dieter Coppens”

Mariakerke is de meest familievriendelijke badplaats en dat zet Toerisme Oostende vzw deze zomer extra in de kijker met een indrukwekkend programma van meer dan 80 gezinsactiviteiten. Zo komt het amfitheater terug en zal je verschillende workshops kunnen volgen. Nieuw dit jaar is dat Dieter Coppens met zijn Uitgeverij Stratier een zomers doeboek creëerde voor alle gezinnen met kinderen die de komende maanden in Oostende vertoeven. “Er is veel meer te beleven aan de kust dan enkel met de go-cart rijden”, zegt Dieter Coppens.