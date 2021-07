Al 23 pv’s voor openbare zedenschennis aan naaktstrand: “Het probleem ligt vooral bij de gelegenheidsnaturist”

Blankenberge Inbreker slaat toe bij vijf strandbars in Blankenber­ge: “Dief liet papiertje met zijn naam achter”

18 juli In vijf strandbars in Blankenberge werd zaterdagnacht ingebroken. “Er was daarnaast ook één poging. De buit is nog niet overal duidelijk", zegt commissaris Philippe Denoyette van PZ Blankenberge/Zuienkerke. Voor Salito Beach is het de tweede inbraak in vier dagen.