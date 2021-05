Agressieveling in Bredense duinen maakte meerdere vrouwelijke slachtoffers: politie zoekt vrouw van ongeveer 70 jaar die dader kon fotograferen

De dader was op de wandelpaden in de duinen aan het fietsen samen met zijn gezin - wat er verboden is - en reed plots opzettelijk tegen het hondje van het slachtoffer, de 29-jarige verpleegster van de corona-afdeling in het AZ Damiaan in Oostende. Ze was terug naar haar wagen op weg, na een wandeling met haar buldog Stitch. Toen ze een opmerking maakte over het feit dat haar hond werd aangereden, kreeg ze klappen en werd ze op de grond geduwd. Het gezin ging verder zonder kick te geven.

Ook 70-jarig slachtoffer

De verpleegster bezocht de spoeddienst en diende klacht in bij de politie. “Er werd een onderzoek opgestart. Tot nog toe is er geen verdachte opgepakt, maar uit het gevoerde onderzoek blijkt dat wellicht dezelfde man die dag meerdere vrouwen sloeg in de duinen”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. “Een van hen kwam ook reeds aangifte doen. Een andere vrouw, die naar verluidt ook slagen incasseerde, kon blijkbaar een foto van de verdachte man nemen. Maar ze meldde zich nog niet en is dus onbekend bij de politie. Hoewel zij slachtoffer is, is zij met die foto in haar bezit ook een belangrijke getuige”, gaat commissaris Goes verder.

Verhuisd vanuit Kortrijkse regio

“De politie zou deze dame graag spreken. Volgens de beschikbare informatie zou het om een vrouw van ongeveer 70 jaar gaan, die tamelijk recent vanuit het Kortrijkse naar de regio Bredene/Oostende is komen wonen. Zij was daar die dag ook met haar hondje op wandel. De politie van Bredene/De Haan vraagt de dame om zich te melden, aan een van de loketten of telefonisch op het nummer 059/33.33.16. Wie weet wie deze dame zou kunnen zijn, mag dit uiteraard ook laten weten", besluit de commissaris in een opsporingsbericht.