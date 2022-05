Addhome pakt uit met pioniersproject in modulair bouwen. “Containerunits worden als legoblokken gestapeld tot een appartementsgebouw”

Begin volgend jaar start Addhome Group uit Kortrijk met de bouw van een nieuw appartementsgebouw met zicht op de Spuikom. Het project Ferro komt in de Spaarzaamheidsstraat en bestaat uit 5 appartementen. Het zal niet enkel een mooi project worden voor de wijk Sas, maar ook een uniek project in Vlaanderen. Het gaat om het eerste appartementsgebouw in België met modulair bouwen. In het buitenland wordt er al langer gebruik gemaakt van deze methode. Daarbij worden de modules in de fabriek in Waregem gebouwd en als legoblokken ter plaatse op elkaar gestapeld. “Deze methode biedt heel wat voordelen. Je kan de bouwtijd immers sterk verminderen. Nu moeten mensen twee jaar wachten op hun nieuwbouwappartement, volgens deze methode kan je de bouwtermijn halveren. We kunnen dat realiseren omdat we niet afhankelijk zijn van slechte weersomstandigheden, we werken niet samen met onderaannemers die we voortdurend moeten controleren en er is ook geen omslachtige planning”, zegt Van Cauwenberge.